Torino: festa S.Giovanni 'diffusa', in streaming e dal vivo

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Una festa di San Giovanni diffusa sul territorio cittadino e che unisce eventi in streaming e in presenza, con un pubblico contingentato. Cominciano i preparativi per la celebrazione del santo patrono di Torino del 24 giugno. Questa mattina la Giunta comunale ha approvato la spesa per la festa, pari a 112 mila euro, in linea con la cifra impegnata negli anni scorsi.

"Per l'edizione 2021, nel pieno rispetto delle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19 - spiegano da Palazzo Civico -, la Città ha allestito un palinsesto basato su elementi di spettacolo territorialmente diffusi, che possono prevedere sia l'utilizzo dello streaming, sia una contingentata e controllata partecipazione del pubblico".

Inoltre l'amministrazione cittadina ha avviato una ricerca di sponsorizzazioni, che si è conclusa in questi giorni, con l'obiettivo di sostenere le attività contenute nel programma per i festeggiamenti e coprirne l'eventuale fabbisogno aggiuntivo.

(ANSA).