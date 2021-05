Tav: Marsiaj, è urgente ultimare la tratta nazionale

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - "Completare le infrastrutture, non solo fisiche, ma anche digitali, utili a connettere il Nord con il resto del Paese e con l'Europa, è una responsabilità inderogabile. Penso, ad esempio, all'urgente necessità di ultimare la progettazione della tratta nazionale della Tav, di cui ancora in questi ultimi giorni si sta discutendo.

L'obiettivo è aumentare la produttività delle imprese e del nostro Paese in generale".; Lo ha affermato il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiaj, in occasione della ventesima edizione dell'Osservatorio Territoriale Infrastrutture Nord (Oti Nord).

"L'Osservatorio- ha detto Marsiaj - è nato vent'anni fa per divulgare i programmi, le strategie, i progetti e le priorità relativi alle infrastrutture. Lo scopo è da sempre sensibilizzare e stimolare i soggetti politici ed economici, affinché i programmi vengano pianificati e gli interventi realizzati con adeguate risorse, con procedure trasparenti e nel rispetto dei tempi previsti e delle esigenze dei territori interessati. Con l'ampliamento dell'Osservatorio a tutto il Nord Italia, il progetto assume un respiro nazionale. È un passo molto importante nella direzione di creare un sistema competitivo e sostenibile di tutte le infrastrutture della mobilità, collegando in modo efficiente tra di loro e con il resto dell'Europa aree strategiche per l'economia italiana".

