Musica: Paolo Fresu apre 45/a edizione di Monfortinjazz

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Paolo Fresu, tra i trombettisti più amati in Europa, apre il 27 giugno, la 45/a edizione di Monfortinjazz, a Monforte d'Alba, nel cuore delle Langhe, all'Auditorium Horszowski. Anche quest'anno il programma, realizzato in collaborazione con Ponderosa Music&Arts e fino al 25 luglio, offre un mix fra la migliore musica italiana e internazionale e artisti da scoprire.

Nella giornata inaugurale c'è anche l'ncontro inserito nel programma di 'Alba Capitale della Cultura d'Impresa 2021' e organizzato con Confindustria Cuneo che vede sul palco Paolo Fresu e l'economista ed esperto di gestione aziendale Severino Salvemini discutere di 'Leadership and Jazz', Seguirà un concetto di Fresu ed il bandeonista Daniele Di Bonaventura, poi replicato la sera.

Il 3 luglio Monfortinjazz ospita 'Forever', il progetto solista di Francesco Bianconi, leader dei Baustelle; il 14 il Quintetto Astor Piazzolla, il 18 il Brad Mehdau Trio. Il 25 gran finale con Raphael Gualazzi.

"Il nostro impegno - dicono il presidente e il direttore artistico dell'Associazione Monforte, Adolfo Ivaldi e Renato Moscone - è realizzare da 45 anni, grazie a un gruppo di appassionati volontari un festival in grado di portare in questo angolo di Piemonte il meglio della grande musica italiana e internazionale" (ANSA).