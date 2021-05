Lavoro: diplomati Master 'Train 4 me' assunti da Alstom

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Sono stati consegnati i Diplomi del Master 'Train 4 me', organizzato dal Politecnico di Torino e dall'Alstom e finanziato dalla Regione Piemonte. I 18 laureati provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al Master in alto apprendistato sono stati tutti confermati presso il sito Alstom di Savigliano. È stata depositata la domanda di brevetto per il progetto finale sviluppato da uno degli studenti del Master. La cerimonia si è svolta presso l'Aula Magna del Politecnico.

L'obiettivo del Master è stato quello di fornire le competenze necessarie per creare una nuova figura di Ingegnere specializzato in possesso di un'ampia visione sull'intero processo progettuale e produttivo di un veicolo ferroviario: la sua concezione, la valutazione di impatto economico, la pianificazione del processo di progettazione e fabbricazione, fino ad arrivare all'analisi del processo produttivo e della gestione del veicolo durante l'esercizio, considerando le problematiche di manutenzione e di sicurezza. (ANSA).