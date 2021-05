La cassetta postale diventa smart, a Torino si parte con 14

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - La cassetta postale diventa 'smart': la prima a Torino è in via Alfieri, nelle prossime settimane ne saranno installate 14. Le nuove cassette digitali, che mantengono il tipico colore rosso fuoco, sostituiscono quelle tradizionali che dal 1961 spiccano nelle città e nei paesi: "entro il 2024 in Italia saranno 10.000, il 25% delle 40.000 totali. Nella prima fase sperimentale saranno 100, a Torino, Milano, Roma e Napoli" spiega Enrico Prono, responsabile Ingegneria e Sicurezza di Poste Italiane. Oltre a spedire la corrispondenza, i cittadini potranno avere informazioni utili sul tempo e sull'ambiente (temperatura, umidità, polveri sottili), grazie a uno schermo incorporato nella cassetta e collegato a internet. La nuova cassetta permetterà anche di rilevare la presenza della corrispondenza all'interno consentendo all'azienda di ottimizzare la fase di ritiro e riducendo l'impatto ambientale.

Le prime notizie sulle cassette postali risalgono all'Ottocento, quando furono prodotte le prime cento. Sono state installate nelle stazioni ferroviarie, nei grandi alberghi e utilizzate nelle réclame. Intorno al 1900 erano già tra 15.000 e 20.000. Negli anni Sessanta nelle cassette postali cambiano per gestire volumi molto elevati si è passati dai 3 miliardi di corrispondenza del 1951 agli oltre 5 miliardi del 1960 - e il loro numero cresce progressivamente. È l'arrivo di internet e della posta elettronica a invertire la tendenza, ma intanto aumenta l'ecommerce. All'interno delle cassette a Torino le Poste gestiscono intorno ai 15.000 kg al giorno di lettere e riviste e 45.000 raccomandate. I portalettere a Torino e provincia sono 1.190, 400 in città. (ANSA).