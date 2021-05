Covid: resta chiusa Torteria negazionista, 242 verbali

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 25 MAG - Resta chiusa la Torteria di via Orti,, a Chivasso, punto di ritrovo per negazionisti e no mask, che dallo scorso 6 maggio è sotto sequestro. In queste ore stanno arrivando a destinazione i verbali elevati dalle forze dell'ordine ai partecipanti dei vari "aperitivi disobbedienti" organizzati via social davanti al locale. Sono 242 le multe per un totale di 118 mila euro. Alcuni hanno ricevuto anche più di un verbale da 400 euro. La titolare, Rosanna Spatari, oltre ad un paio di denunce penali, ha collezionato multe per quasi 8 mila euro.

Il locale, sequestrato dai carabinieri di Chivasso per il mancato rispetto delle normative anti Covid e di un ordine di chiusura emesso dal prefetto di Torino, resterà chiuso fino a quando il Tribunale del Riesame di Torino non fisserà l'udienza per valutare il ricorso presentato dai legali della titolare.

(ANSA).