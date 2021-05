Covid: Piemonte, ricoverati in intensiva sotto quota 100

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - In Piemonte scende sotto quota 100 il numero dei ricoverati Covid in terapia intensiva: sono 94 (-7 rispetto a ieri); negli altri reparti -24, il numero totale è 808. Tredici i morti, i positivi 274 con un tasso dell'1,1% rispetto ai 24.752 tamponi processati (9.937 antigenici).

Le persone in isolamento domiciliare sono 6299, i guariti + 722.

