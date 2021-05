Cirio, estremo dolore per il Mottarone, emerga la verità

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - "E' un momento triste per la nostra Regione, domenica era il giorno della ripartenza, l'occasione per riassaporare il primo scampolo di vita normale.

Il destino lo ha fatto coincidere con una tragedia immane". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato nell'Aula del Consiglio regionale, che ha osservato un minuto di silenzio per le vittime del Mottarone. "In attesa che si chiarisca la verità, che dovrà essere chiarita con tutti i mezzi - ha aggiunto - apprezziamo che la Procura abbia subito aperto una inchiesta e che il ministro dei Trasporti abbia istituito una commissione di indagine: la verità dovrà emergere". (ANSA).