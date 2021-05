Vaccini: Piemonte anticipa pre-adesioni fasce 30-39 e 16-29

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - La Regione Piemonte anticipa di 11 giorni, al 28 maggio rispetto all'8 giugno, la possibilità di pre-adesione alla campagna vaccinale per la fascia 30-39 anni.

Anticipo anche per la fascia 16-29 anni al 4 giugno, anziché il 15 dello stesso mese.

Come sempre, le adesioni si potranno fare sul portale www.IlPiemontetivaccina.it. (ANSA).