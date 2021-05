Vaccini: al via somministrazione nell'hub del BasicVillage

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - E' una grafica dell'ufficio creativo di BasicNet il primo dipendente vaccinato in azienda: è anche il primo di un'azienda privata in Piemonte.

La donna, la dipendente più anziana del gruppo, è stata vaccinata questa mattina presso l'hub interno al BasicVillage, quartiere generale di BasicNet. Subito dopo è tornata in ufficio e ha ripreso a lavorare.

La somministrazione segue le linee-guida del Protocollo Nazionale siglato tra Governo, Confindustria e parti sociali per le vaccinazioni in azienda, con il via libera di Asl Città di Torino all'ospedale Humanitas Gradenigo, che gestisce l'hub del BasicVillage. L'hub vaccinale si trova in corso Regio Parco 39 ed è stato allestito in un'ampia porzione del negozio aziendale allo Spaccio: oltre 700 mq con entrata e uscita separate e 8 box per la somministrazione del vaccino Pfizer BioNTech. (ANSA).