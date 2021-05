Stellantis: Elkann e Tavares in udienza da papa Francesco

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Una delegazione di Stellantis - guidata dal presidente John Elkann, dall'ad Carlos Tavares, e dal ceo del brand Fiat Olivier François - si è recata in Vaticano, dove è stata ricevuta da Papa Francesco. Al pontefice sono stati presentati gli obiettivi e i valori di Stellantis, l'impegno dell'azienda per una mobilità sostenibile e la Nuova Fiat 500.

La nascita di Stellantis - sottolinea l'azienda in un comunicato - segna l'inizio di un nuovo capitolo alimentato dall'unione di due case automobilistiche ciascuna con una lunga tradizione, marchi iconici e grandi successi legati proprio all'eterogeneità e al talento dei 300.000 dipendenti che operano in tutto il mondo e nell'insieme dei valori condivisi che guideranno la nuova realtà in questo viaggio: integrità ed etica in tutti i settori della nostra attività e lungo l'intera catena del valore, in una parola "responsabilità sociale d'impresa".Valori che si ritrovano nel Dna della Nuova Fiat 500, prodotta in Italia nello stabilimento Mirafiori di Torino, simbolo del cambiamento verso una mobilità più sostenibile, condivisa, più sicura e accessibile a tutti. Al centro il rispetto dell'ambiente e un messaggio per stimolare scelte e comportamenti responsabili, un invito all'azione per creare un futuro migliore e più sostenibile per le generazioni future.

(ANSA).