Sindaca Stresa, comunità unita nella tragedia

"Siamo tutti coinvolti: Stresa è una grande comunità e questa tragedia ci ha ancora di più unito": lo afferma la sindaca di Stresa, Marcella Severino.

"Nel nostro piccolo tutti stanno facendo la propria parte - sottolinea - per cercare di alleviare le sofferenze delle famiglie colpite dal crollo della funivia del Mottarone".

"Gli albergatori si sono messi a disposizione per dare accoglienza, gratis, ai famigliari - e lo stesso hanno fatto tassisti e conducenti delle auto a nolleggio, offrendo gratis i propri servizi". E' atteso a momenti il nulla osta della Procura al trasferimento delle salme, che potranno così tornare a casa per i funerali. "Vogliamo comunque riservare alle vittime, e ai loro parenti, un momento di preghiera, per cui mercoledì sera ci ritroveremo tutti alla parrocchiale, soccorritori compresi, per una messa".