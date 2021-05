Sanità: cure a neonato, famiglia ringrazia donando ecografo

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Un ecografo portatile dal valore di circa 13mila euro à stato donato da una famiglia al reparto di Pediatria del Cardinal Massaia di Asti.

Il gesto di solidarietà e gratitudine dopo la nascita del piccolo Ludovico Giulio, a marzo 2020 in piena pandemia, con alcune problematiche, risolte in collaborazione con la Terapia intensiva di Alessandria.

La famiglia ha voluto esprimere riconoscenza anche in memoria del nonno e a nome della sorellina Flaminia.

"Per noi non esiste gratificazione maggiore, gesti come questo rappresentano una motivazione in più per proseguire nell'attività che svolgiamo - commenta la dottoressa Paola Gianino, direttrice del reparto di Pediatria -. Ci viene oltretutto donato uno strumento di qualità che ci sarà di grande aiuto nella pratica clinica quotidiana".

"La prima soddisfazione è sapere che questo bambino sta bene - commenta il direttore generale dell'Asl, Flavio Boraso - grazie anche al supporto che ha ricevuto nel nostro ospedale: ringrazio la famiglia per questa bellissima iniziativa". (ANSA).