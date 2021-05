Regie sinfonie lungo la Via Francigena della Valle di Susa

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Per sei domeniche, dal 30 maggio al 4 luglio, una stagione concertistica incentrata sul barocco, abbinata a itinerari guidati, animerà i luoghi simbolo della Via Francigena nei Comuni di Bussoleno, Novalesa, Mattie, Buttigliera Alta, Avigliana e Susa. Ciascuno ospiterà un concerto e offrirà, a cura del Fai Valsusa, un percorso attraverso il borgo "immaginando come fosse quando lo percorrevano i pellegrini" diretti a Santiago di Compostela attraverso il colle del Monginevro.

L'iniziativa, 'Regie sinfonie lungo la Via Francigena', è l'estensione delle 'Regie sinfonie' presenti da 15 anni a Torino. E' stata presentata oggi in streaming da Bussoleno, prima tappa della rassegna. L'obiettivo, hanno spiegato i numerosi intervenuti, è quello di valorizzare il patrimonio culturale dell'area, e in prospettiva "portare alla nascita di una percorso di turismo sostenibile basato sui beni culturali".

Il programma, ha spiegato il musicologo Giovanni Tasso, punta a bilanciare il repertorio strumentale con quello vocale, e la musica sacra con quella profana. Ma anche a valorizzare i beni artistici e culturali locali: a Bussoleno per esempio sarà suonato il prezioso organo della chiesa parrocchiale, restaurato dieci anni fa, "uno strumento - è stato sottolineato - che se non viene suonato si perde".

Alcuni concerti saranno registrati e trasmessi su 'Solo Classica Channel' di YouTube. Le visite guidate devono essere prenotate sul sito del Fai. (ANSA).