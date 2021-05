Nova Coop: al via assemblee su bilancio, utile di 6,1 mln

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Al via le assemblee di Nova Coop.

Oltre 585 mila soci di Piemonte e alta Lombardia delibereranno sul bilancio civilistico e consolidato 2020, chiuso con un fatturato di 1,1 miliardi di euro (+3,48% sul 2019) e un utile netto di 6,1 milioni di euro. Anche quest'anno verranno chiamati a esprimere un voto per delega al raggruppamento provinciale comprendente l'assemblea separata del proprio Presidio Soci Coop di riferimento. Da oggi, 24 maggio, ogni socio potrà collegarsi al sito www.vivicoop.it o recarsi direttamente nel proprio negozio di riferimento, tra i 65 punti vendita della cooperativa, per prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, dei relativi documenti illustrativi ed esprimere la propria intenzione di voto, compilando il modello di delega del Presidio di appartenenza.

"Abbiamo attraversato mesi non facili, nei quali la cooperativa ha vissuto una fase di straordinario impegno e ha avuto la capacità di mostrarsi coesa, determinata e solidale, consuntivando alla fine un nuovo risultato positivo. Inoltre, nel corso del 2020 Nova Coop ha ulteriormente rafforzato la natura e lo spirito che sempre deve permeare l'essere cooperativa. Oltre 10 milioni di euro sono stati destinati ad attività di carattere solidaristico sviluppate nei nostri negozi a favore del territorio che li ospita. Altri 7 milioni sono stati erogati ai nostri lavoratori, nella forma di buoni spesa, ore donate e altre azioni, per supportarli con azioni concrete in loro favore e ringraziarli dell'impegno profuso nel corso della pandemia". (ANSA).