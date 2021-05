Musica: Jethro Tull a fine luglio a Cervere

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Passa per il Piemonte, nello spettacolare Anfiteatro dell'Anima di Cervere (Cuneo), il 26 luglio, il breve tour italiano dei Jethro Tull, una delle band più amate di sempre.

Dopo 17 mesi di assenza dal palco, i Jethro Tull riprendono i loro concerti dal vivo. Queste le altre date: il 24 luglio all'Arena Campo Marte di Brescia, il 29 luglio all'Arena Regina di Cattolica (Rimini) e il 30 alla Villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lucca).

I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì cominciò il loro successo, prima in Inghilterra e poi nel mondo.

Registrarono e pubblicarono il loro primo album, 'This Was', con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo. (ANSA).