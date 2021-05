Mottarone: ospedale, per bimbo situazione fa ben sperare

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - "Ha passato una notte tranquilla, ora non resta che sperare. Abbiamo messo in campo tutte le nostre eccellenze e stiamo monitorando situazione minuto per minuto". Così Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute, questa mattina davanti all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato il bambino di 5 anni, unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone, in cui hanno perso la vita i genitori, il fratello e i bisnonni.

Il bambino è stato operato ieri sera per ridurre le fratture e ora è intubato. "Attendiamo le prossime 48 ore, la situazione è critica ma fa ben sperare", aggiunge La Valle. (ANSA).