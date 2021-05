Fisco: conti esteri per 200 mila euro, maximulta per impresa

(ANSA) - CUNEO, 24 MAG - Duecentomila euro sottratti al fisco italiano e "parcheggiati" in conti esteri, nel Principato di Monaco e in Albania. Lo ha scoperto Guardia di Finanza di Bra (Cuneo) grazie ai controlli mirati in una società edilizia con sede nella zona di Alba. Le verifiche sono scattate dopo la segnalazione, da parte del sistema bancario, di operazioni sospette.

L'impresa riconducibile a un cittadino italiano residente dell'Albese: i finanzieri hanno trovato documenti che certificavano l'esistenza di conti all'estero e hanno iniziate le richieste internazionali alle banche con sede in Albania e Monaco-Montecarlo, che hanno inviato i resoconti delle operazioni e movimenti degli ultimi anni.

La maxi multa è scattata per il figlio (titolare dell'impresa) e madre (intestataria di un conto all'estero) per le omesse dichiarazioni dei redditi. Inoltre sono state avviate le procedure per il recupero dell'imposta non versata, probabile frutto di guadagni "nascosti" all'erario italiano. (ANSA).