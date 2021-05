Ambiente:Valenza, guerra a zanzare ma 'serve metodo diverso'

(ANSA) - VALENZA, 24 MAG - "Valenza dichiara guerra alle zanzare": è l'annuncio del sindaco della città in provincia di Alessandria, Maurizio Oddone.

"La nostra ambizione - dice - è quella di proporre un modello diverso per il progetto regionale di contrasto a questi insetti.

La lotta alle zanzare è un passaggio fondamentale per una città accogliente per chi ci vive, ci lavora, chi viene per turismo".

C'è stato un primo incontro con Asghar Talbalaghi, entomologo che da oltre 25 anni si occupa della lotta alle zanzare in Piemonte.

"Il problema - ha sottolineato Talbalaghi - è ordinario, serve un approccio costante. Per questo verrà effettuata una mappatura del territorio nel suo insieme per capire da dove provengano le zanzare e dove ci siano, eventualmente, dei focolai per fare interventi mirati e immediati". Il primo sarà la pulizia dei tombini. (ANSA).