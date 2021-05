Funivia Mottarone, morto uno dei bimbi ricoverati a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - E' morto uno dei bambini ricoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell'incidente della funivia Stresa-Mottarone. Lo hanno riferito fonti mediche dell'ospedale. Era stato intubato in Rianimazione. Rimane in prognosi riservata l'altro bambino ferito, di 5 anni . (ANSA).