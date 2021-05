Università Torino, in aumento iscritti e tasse in calo

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - L'Universita di Torino continua, nonostante il Covid, ad aumentare gli iscritti che hanno raggiunto a maggio quota 81.000 (nel 2017 erano 69.000), con 7.000 pre-iscrizioni di studenti stranieri, il doppio del 2019.

Sono diminuite di circa 200 euro, intanto, le tasse pagate da ciascun iscritto. Sono alcuni dei dati illustrati dal rettore Stefano Geuna, in vista dell'inaugurazione dell'anno accademico che si terrà lunedì.

È anche migliorato lo stato patrimoniale dell'ateneo, che sale da 1 miliardo e 40 milioni a 1 miliardo e 117 milioni. Sono stati assunti cento dipendenti nell'ambito del personale tecnico amministrativo e, per quanto riguarda la ricerca, sono stati presentati 276 progetti per i principali programmi internazionali. (ANSA).