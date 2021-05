Juve: Pirlo, non credo società decida su un risultato

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - "Mi piace fare questo lavoro, è normale che uno si riconfermerebbe perché piace avere questa adrenalina e questa pressione: hai bisogno di sentire che il sangue ti scorra nelle vene e ho voglia di continuare e lavorare con questa squadra e questa società. E lo farebbe chiunque": così il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, sul proprio futuro.

"Testa alta e petto in fuori, ho sempre fatto il mio lavoro al 100% - continua l'allenatore della Juventus - e non credo che la società decida in base a un risultato o a una gara: spetterà loro decidere, vedremo cosa succederà". (ANSA).