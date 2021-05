Vaccini: Compagnia potenzia hub via Gorizia, fino 800 giorno

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - È stato inaugurato l'hub vaccinale della Compagnia di San Paolo in via Gorizia 112, realizzato con l'Asl Città di Torino. Sarà aperto ai cittadini con una potenzialità di 800 vaccini al giorno, ma sarà anche hub di riferimento per il terzo settore, in particolare per i lavoratori dell'arte e dello spettacolo.

La struttura, già autorizzata dall'Asl per i vaccini, sarà operativa 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, con un aumento delle linee vaccinali da 3 a 10: si potranno fare da 400 a 1.000 vaccini al giorno.

"Oggi dimostriamo cosa significa l'attuazione del nostro piano strategico. La Compagnia non solo finanzia, ma è anche aggregatore di più soggetti. Non guardiamo solo all'immediato, ma lavoriamo per il futuro", spiega il presidente Francesco Profumo. "La velocità è fondamentale e la collaborazione tra pubblico e privato è decisiva. Oggi abbiamo una capacità di 35.000 vaccini al giorno, ma potremmo farne il doppio", osserva Luigi Genesio Icardi, assessore regionale alla Sanità del Piemonte. "Il centro di via Gorizia viene rafforzato e valorizzato, passando dalle attuali tre linee vaccinali a dieci" aggiunge Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino. "Più va avanti la campagna vaccinale più siamo tutelati tutti. Le attività culturali stanno ripartendo, questo spazio semplifica" sottolinea l'assessore alla Cultura Francesca Leon. "La creazione dell'hub vaccinale è coerente con uno degli obiettivi strategici pluriennali che ci siamo posti: la valorizzazione della prevenzione e una maggiore sostenibilità del sistema sanitario", afferma Alberto Anfossi, segretario generale della Compagnia di San Paolo. (ANSA).