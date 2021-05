Intesa Sanpaolo, 5 milioni per fabbrica trasparente Gallina

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Procedono i lavori di riqualificazione dell'area ex Comau, dove la Dott. Gallina, azienda del presidente dell'Unione Industriale di Torino Dario Gallina, trasferirà sede produttiva e manageriale. Intesa Sanpaolo eroga altri 5 milioni di euro dal plafond "green" della Banca, destinato ai progetti più innovativi e sostenibili delle aziende. Nella sede di Beinasco - un "edificio immagine e laboratorio" che sarà pronto il prossimo anno e permetterà di risparmiare quasi 9.500 tonnellate di CO2 l'anno - ci saranno lo stabilimento, le aree uffici, gli impianti per lo sport e il welfare aziendale, i nuovi magazzini automatizzati.

"Questo investimento rappresenta il nostro futuro ed è guidato da una forte spinta verso Industria 4.0. La ricerca di maggiore competitività e sostenibilità dei nostri processi e dei prodotti, abbinata alla creazione di nuovi spazi di lavoro più grandi, confortevoli e moderni, ci permetteranno di realizzare il nostro piano di sviluppo con al centro la produzione in Italia, a Torino. Dopo 60 anni di attività la Dott. Gallina avrà una nuova fabbrica 'trasparente' perché realizzata con un forte utilizzo dei nostri prodotti recuperando un sito storico dell'industria torinese. La collaborazione con Intesa Sanpaolo dura dall'inizio delle attività dell'impresa senza interruzioni", commenta il ceo Dario Gallina. "Abbiamo creduto nel progetto fin dall'acquisizione dell'area ex Comau nel 2018, intervenendo con un leasing immobiliare. L'idea della fabbrica trasparente ha trovato punti di contatto con la nostra idea di sostenere le realtà produttive orientate alla creazione di un futuro più sostenibile per il territorio. La nuova linea di credito di 5 milioni di euro è un ulteriore segno della volontà di accompagnare l'azienda fino al completamento del progetto" sottolinea Teresio Testa, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo. (ANSA).