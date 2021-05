Gremio annuncia con video ritorno Douglas Costa

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 21 MAG - "E' il momento giusto per tornare". Con questo video diffuso sui propri social, il Gremio annuncia il ritorno in maglia 'tricolor' di Douglas Costa. Il giocatore della Juventus, in questa stagione in prestito al Bayern Monaco, ha quindi deciso di tornare nel club di Porto Alegre che lo ha lanciato. Nel vieo Douglas Costa appare già con la maglia del Gremio, che non ha reso note le cifre dell'affare.

