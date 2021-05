Finisce nel burrone con l'auto, morta donna alla guida

(ANSA) - IVREA (TORINO), 21 MAG - Una donna di 78 anni originaria della Valle d'Aosta è morta questa mattina sopra Traversella (Torino) a seguito di un incidente stradale.

La pensionata era al volante di un Suzuki Vitara che, per cause in fase di accertamento, lungo la strada per la località Succinto, è precipitato per una trentina di metri in un burrone.

Inutili i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere la vettura e ad estrarre il corpo senza vita della donna. Non è escluso che la 78enne possa aver perso il controllo dell'auto a seguito di un malore. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea. (ANSA).