Embraco: arcivescovo Nosiglia incontra i lavoratori

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha incontrato questa mattina i lavoratori della ex Embraco, durante il presidio in piazza Castello.

L'arcivescovo, che è sempre stato vicino ai lavoratori in questa lunghissima vertenza, ha portato ancora una volta la sua vicinanza e solidarietà. Nosiglia ha offerto la colazione al bar ad alcuni lavoratori. (ANSA).