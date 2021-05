A Settimo Torinese l'estate è all'insegna della cultura

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Modena City Ramblers, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Neri Marcorè, Francesco Giorda, Cirko Vertigo, Rafael Voltan, Bandakadabra, Avion Travel: sono alcuni dei protagonisti dei 35 appuntamenti del calendario di R- Estate di Settimo, la rassegna voluta dall'Amministrazione e organizzata da Fondazione Ecm in collaborazione con Suoneria e Santibriganti Teatro.

Dal 29 maggio al 21 luglio diverse location della città faranno da palcoscenico ad un cartellone che proporrà appuntamenti per tutti i gusti: dal cinema sotto le stelle al Parco de Gasperi, il martedì, alla musica nella terrazza Archimede, il mercoledì, spettacoli teatrali, concerti, eventi per il grande pubblico in piazza della Libertà, venerdì e sabato sera, mentre gli incontri pensati per le famiglie e i ragazzi si svolgeranno nella Biblioteca Archimede, In Ecomuseo e in Piazza della Libertà nel weekend e con laboratori.

"Abbiamo vissuto un anno davvero complicato - commenta la sindaca Elena Piastra - in modo particolare il settore della cultura è stato praticamente sempre chiuso. Per questo abbiamo fortemente voluto organizzare una rassegna così articolata per recuperare molti degli eventi che non si sono potuti realizzare e ridare un ruolo di centralità alla cultura e all'intrattenimento che rappresentano un fulcro della nostra comunità e della socialità". (ANSA).