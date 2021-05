Tennis: Atp Finals, firmato l'atto costitutivo del Comitato

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Con la firma di oggi a Palazzo Civico è stato ufficialmente costituito il Comitato per le Atp Finals di Torino, che ha il compito di coordinare e monitorare le iniziative di promozione realizzate per la città e il Piemonte, con l'obiettivo di favorire anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali locali.

Fabrizio Tropiano della Fit parla di un "obiettivo esaltante.

Avevamo avversari temibili in tutto il mondo ma Torino ha fatto la differenza", mentre l'onorevole Simone Valente per l'Autorità di Governo competente in materia di Sport sottolinea che "tutti hanno creduto in questo evento, nel tennis italiano e nella città di Torino. L'impegno del Governo c'è per far sì che un evento del genere possa avere forti ricadute dal punto di vista del territorio e dello sport italiano".

Per l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca è "un'altra dimostrazione che quando il territorio decide di unirsi e portare avanti iniziative importanti Torino può fare qualsiasi cosa. Torino torna sui palcoscenici che merita". "Sarà un lavoro impegnativo ma straordinario" aggiunge la sindaca Chiara Appendino, che presiede il Comitato, osservando che "sarà la prima grande vetrina internazionale che avremo post Covid. E credo che, in qualche modo, aver ottenuto le Atp Finals ci abbia accreditato come città capace di essere attrattiva e permesso di ottenere altri eventi. La vendita dei biglietti sta andando molto bene nonostante la preoccupazione per il Covid - conclude -, dovremo capire come sarà la questione capienza, ma siamo ottimisti sul fatto che il pubblico ci sarà". (ANSA).