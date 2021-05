Tennis, Atp Finals: D'Incà "Buon lavoro a Valente"

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Buon lavoro a @ValenteM5S che da oggi rappresenterà il Governo nel Comitato per le #AtpFinals di Torino. Il comitato avrà il compito di coordinare e monitorare le iniziative di promozione realizzate per la città. Un grande lavoro in vista di un evento importantissimo per l'Italia". Così Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme, sul proprio account ufficiale di Twitter. (ANSA).