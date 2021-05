Teatro: lo Stabile di Torino sul Guardian grazie a 'The Spank'

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Il Teatro Stabile di Torino finisce sulle pagine del prestigioso quotidiano inglese The Guardian, in un'intervista della celebre critica Arifa Akbar allo scrittore anglopakistano Hanif Kureishi. L'occasione è stata l'anteprima assoluta, l'11 maggio scorso al Teatro Carignano, di 'The Spank', l'ultimo lavoro di Kureishi, con la regia di Filippo Dini che ne è anche protagonista sul palco accanto a Valerio Binasco.

Lo spettacolo avrebbe dovuto andare in scena al Coronet di Londra prima della pandemia, che ha poi chiuso tutti i teatri.

In attesa di venire rappresentato in Inghilterra 'The Spank', storia di un'amicizia maschile passata ai raggi X, scritta l'anno prima dal celebre scrittore amato in tutto il mondo per la sua vena ironica e attenta al sociale, è approdato in Italia per via dell'amicizia con Monica Capuani, che ne ha curato la versione italiana.

Kureischi, autore di straordinari testi di successo come 'My Beautiful Laundrette' e 'Sammy and Rosie Get Laid (Sammy e Rosie vanno a letto)', diventati film con la regia di Stephen Frears, 'The Buddha of Suburbia' per uno sceneggiato televisivo della BBC, con colonna sonora di David Bowie, e molti altri, si è detto sempre molto interessato a riflettere su quella che lui stesso ha chiamato 'tossica mascolinità'. E anche sulla middle class, altra protagonista della piece, "oggi sempre più povera - dice Kureishi - in un mondo in cui i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri più poveri. "L'idea - ha spiegato l'autore - mi è venuta pensando ai miei amici, quelli con i quali sono solito bere una birra al pub". (ANSA).