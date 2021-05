Su Municipio Torino lenzuolo per anniversario strage Capaci

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Un lenzuolo della memoria, per non dimenticare. In occasione del 29esimo anniversario della strage di Capaci la Fondazione 'Falcone' insieme all'Arma dei Carabinieri hanno esposto, in collaborazione con il Comune di Torino, sulla facciata di Palazzo di Città un lenzuolo, di dimensioni due metri per tre, raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A provvedere all'installazione, questa mattina, sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino alla presenza del presidente del Consiglio Comunale.

