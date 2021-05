Sostegni bis: Pichetto,fondi Torino non sono quelli dell'I3A

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - I fondi previsti dal Dl Sostegni bis per Torino "non sono quelli destinati al centro di intelligenza artificiale, nella cui direzione si continua tuttavia a lavorare, in attesa di ulteriori definizioni". Lo precisa il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, riferendosi alle indiscrezioni di stampa circolate in giornata.

La doccia fredda per Torino arriva dopo una giornata in cui, al termine del Consiglio dei Ministri, si sono rincorse le voci sull'assegnazione del "Centro per l'intelligenza artificiale applicata ad automotive" con uno stanziamento "dei primi 30 milioni di euro".

I fondi in questioni, puntualizza Pichetto, serviranno infatti per "il polo automotive di Torino", che "sarà rifinanziato attraverso una rimodulazione di fondi già destinati al Politecnico di Torino per la costituzione di un polo nazionale della ricerca e il trasferimento tecnologico a favore della filiera automotive". (ANSA).