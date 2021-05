Quadro Picabia vola all'asta Bolaffi, venduto a 180mila euro

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Record italiano per un quadro di Francis Picabia degli anni '40. Il 'Ritratto di donna', proveniente dalla Collezione Tuninetto di Torino, è stato venduto all'asta a 180 mila euro, il triplo del prezzo base stabilito dagli esperti di Aste Bolaffi. Si tratta dell'opera di Picabia più cara mai venduta in Italia. Sul podio dell'asta di arte moderna e contemporanea, terminata con il 70% dei lotti venduti per un realizzo complessivo di 744mila euro, diritti inclusi, anche la gouache del 1967 di Alexander Calder 'O.O.S', acquistata a 72.500 euro, e l'acquerello del 1918 di Sonia Delaunay 'Costume pour Gaby' salito fino a 50.000 euro.

Tra gli altri top lot si segnalano l'opera di Man Ray 'Ce qui manque à nous tous' (pipa in argilla dipinta e vetro) acquistata a 37.500 euro, l'importante e nota tempera su carta 'Trasvolata atlantica' di Osvaldo Peruzzi, salita fino a 25.000 euro, e l'olio su tela 'Floridia' di Luciano Ventrone, recentemente scomparso, aggiudicato a 18.700 euro, tre volte la base d'asta.

(ANSA).