Partita del Cuore, Campioni per la Ricerca di nuovo in campo

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Il 25 maggio tornano all'Allianz Stadium i Campioni per la Ricerca per sostenere la battaglia contro il cancro. In diretta tv su Canale 5, con la conduzione di Federica Panicucci, la squadra della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro sfida nella trentesima edizione della Partita del Cuore la Nazionale Italiana Cantanti capitana da Enrico Ruggeri. In campo, tra gli altri, Buffon, Pirlo, Allegri, i piloti della Ferrari Leclerc e Sainz, John Elkann e Andrea Agnelli. "Sarà una serata speciale dedicata alla nostra Fondazione che proprio nel 2021 compie 35 anni: siamo sicuri che non mancheranno l'affetto e il sostegno delle persone, che hanno consentito la nascita e lo sviluppo dell'Istituto di Candiolo", commenta Gianmarco Sala, direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Tre i partner principali, da sempre vicini alla Fondazione, Jeep, Intesa Sanpaolo e Grimaldi Lines, grazie ai quali si potranno destinare importanti risorse all'Istituto di Candiolo-IRCCS, nonostante l'assenza del pubblico sugli spalti. Attivo il numero solidale 45527, si potrà anche essere presenti all'Allianz Stadium virtualmente: acquistando su ticketone.it un biglietto da 10 euro si riceverà un attestato di partecipazione che potrà essere scaricato e postato sui propri social. Le prime cinque persone che lo faranno riceveranno in omaggio una chitarra autografata dai partecipati della Partita del Cuore. Sarà inoltre possibile donare aderendo al progetto 'Partita del Cuore 2021 - scendi anche tu in campo!' aperto a tutti fino a luglio sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, o direttamente tramite bonifico bancario e attraverso il sistema di pagamento Satispay. (ANSA).