Nasce podcast RetroUtopia, storie di successo 'al contrario'

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Il protagonista della prima puntata è lo chef pluristellato Davide Oldani, che voleva fare il calciatore, ma ha ha dovuto rinunciare dopo un brutto infortunio a tibia e perone. Parte con il suo racconto il nuovo podcast RetroUtopia, ideato dalla giornalista torinese Cristina Rosso con l'obiettivo di raccogliere storie di successo leggendole "al contrario", rivelando come difficoltà comuni a tutti abbiano rappresentato il punto di svolta per accedere a obiettivi ambiziosi.

Tocca poi al poeta Guido Catalano con il suo sogno rock.

Quindi a Michela Giraud, brillante stand up comedian nota anche per la recente partecipazione a Lol, che ha cominciato con una laurea in Storia dell'arte, ma ha deciso di rischiare e dopo tante porte chiuse in faccia ha ottenuto il successo. Tra i personaggi intervistati c'è anche il direttore di IlFattoQuotidiano.it Peter Gomez.

"Dalla mia esperienza professionale ho maturato l'idea di sviluppare un progetto editoriale che riconoscesse un valore tangibile a ostacoli e battute d'arresto, riconvertite poi in un volano per l'accesso a nuove sfide e opportunità: ho scelto quindi persone emblematiche che si sono offerte di condividere le proprie scelte, anche quando 'sbagliate' per restituire una preziosa testimonianza di quanto un'utopia possa essere solo un punto di vista", racconta Cristina Rosso che ha affidato la parte tecnica di mixing a Giulio Pedretti. Il progetto andrà avanti: "come prossimi ospiti mi piacerebbe avere Fedez e Serena Dandini".

RetroUtopia è distribuito su tutte le piattaforme gratuite: Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Spreaker e YouTube,con un canale Telegram dedicato.Tra i link https://open.spotify.com/show/4QGR1FemHG5RTwPDNhVhXJ?si=bVacutXQ TsytbKYVZdPBZw. (ANSA).