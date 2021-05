Moda: Miroglio Fashion, riaprono i 69 punti vendita Piemonte

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Riaprono sabato tutti i 69 negozi dei marchi di moda femminile di Miroglio Fashion, a insegna Motivi, Elena Mirò, Oltre e Fiorella Rubino, presenti nei centri commerciali del Piemonte.

I brand di Miroglio Fashion, azienda del retail dell'abbigliamento, dato l'incremento esponenziale dell'e-commerce e dell'uso della tecnologia anche in questo settore, nel corso del 2020 hanno investito su progetti innovativi nel digitale e ora puntano sulla crescita professionale della rete vendita, ponendola al centro del nuovo modello di retail "new normal". Per assicurare formazione continua e valorizzare i talenti, Miroglio Fashion lancia Miroglio Retail Academy, rivolto alle oltre 300 assistenti alla vendita in Piemonte. Il corso, di durata semestrale, punta a sviluppare le competenze tecniche del settore retail affiancando ad una formazione teorica una più pratica sul campo, attraverso la condivisione di contenuti sul prodotto.

Miroglio Fashion è la società del Gruppo Miroglio specializzata nella moda femminile. Crea, produce e distribuisce 9 brand di abbigliamento attraverso 900 punti vendita monomarca, di cui 600 di proprietà, 4 siti e-commerce e la presenza in 1.900 negozi wholesale. Miroglio Fashion è conosciuta per i brand Motivi, Elena Mirò, Fiorella Rubino, Oltre, Luisa Viola e Diana Gallesi. In partnership con il gruppo turco Ayaydin realizza le collezioni Ipekyol, Machka e Twist. (ANSA).