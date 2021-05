Gedi: da lunedì online Italian Tech, nuovo hub tecnologie

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - L'offerta di hub multimediali del gruppo Gedi continua a crescere: lunedì 24 maggio andrà online Italian Tech sui temi di tecnologia, futuro e innovazione.

Raggiungibile all'indirizzo web italian.tech e sui siti delle principali testate del gruppo, il nuovo hub si affiancherà a quelli di Salute, Green&Blue, ModaeBeauty e Il Gusto. Il verticale sarà presentato con una serie di talk dal 24 maggio, giorno del lancio online, all'1 giugno. Al primo parteciperà il ministro per l'Innovazione tecnologica Vittorio Colao, con Maria Chiara Carrozza, Charles Leclerc, Fabiana Dadone, Alessandro Baricco, Andree Ruth Shammah, Vint Cerf, Luca Parmitano, Alberto Angela e Serena Dandini.

Italian Tech racconterà il mondo dell'innovazione attraverso contenuti esclusivi, video, podcast ed eventi con i protagonisti dell'industria tech. In ogni settore, dalla scuola alla medicina, l'economia, il lavoro, l'energia e la vita di ogni giorno, saranno coinvolti esperti e professionisti. Il carattere sarà visionario e al tempo stesso pratico con consigli e tutorial che insegneranno a usare al meglio la tecnologia.

Dirigerà l'hub Riccardo Luna, da anni punto di riferimento italiano sui temi legati a innovazione, startup e giornalismo digitale. "Italian Tech arriva contemporaneamente al Pnrr, attraverso il quale in cinque anni verranno realizzati progetti di trasformazione digitale per oltre 50 miliardi di euro. C'è una rivoluzione da raccontare non solo tecnologica ma anche culturale: dopo mesi di smart working e dad, gli italiani stanno uscendo dalla pandemia con un atteggiamento di rinnovata fiducia verso la tecnologia", spiega Luna. "Gedi sta puntando con decisione sull'innovazione. Creare un verticale dedicato alla tecnologia è stata una scelta naturale, oltre che un modo per rafforzare il dialogo con un'audience giovane, dinamica e interessata al futuro", commenta l'amministratore delegato di Gedi Maurizio Scanavino. (ANSA).