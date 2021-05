Dimore storiche: 34 aperte in Piemonte-Vda, 4 al debutto

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Per la Giornata Nazionale Adsi (Associazione dimore storiche italiani) sono 34 tra Piemonte e Valle d'Aosta (Villa Albertini a Gressoney Saint-Jean) i beni aperti domenica 23 maggio, oltre alle 3 Case della Memoria di Saluzzo, città candidata a essere Capitale italiana della cultura nel 2024: per 4 si tratta della prima partecipazione all'iniziativa : nel novarese, a San Maurizio d'Opaglio, Casa Bettoja; nel torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti di Bricherasio, a Santena, il Polo Cavouriano neo-iscritto Adsi e il Castello Piossasco di None a Virle.

Saranno visitabili luoghi che hanno fatto da sfondo all'epopea risorgimentale, residenze di scrittori e personalità illustri del passato che in tempi e modi diversi hanno contribuito a scrivere interi capitoli della storia italiana. La Giornata Adsi Piemonte e Valle d'Aosta ha ricevuto il sostegno di Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.

Tra le novità dell'edizione 2021il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basterà caricare una foto sul proprio profilo usando l'hashtag #giornatanazionaleadsi2021.

"Anche in questa delicata fase di ripartenza, - sottolinea Sandor Gosztonyi, presidente Adsi - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta - le dimore private fanno da traino al comparto turistico italiano, uno dei più importanti dell'economia nazionale nonché fra i più penalizzati dal lungo lockdown dell'ultimo anno. Ogni dimora, sottoposta a vincolo in virtù del suo valore storico-artistico, richiede ingenti sforzi da parte dei proprietari chiamati in prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico. Ora grazie alla collaborazione avviata a livello nazionale con Confrestauri, ci auguriamo che anche il Recovery Plan possa venirci incontro.

Il termine delle iscrizioni per le visite è fissato alle 12 di sabato 22 maggio all'indirizzo https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/ (ANSA).