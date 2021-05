Cinema: Piemonte 'diventa' Islanda e FarOer per thriller Zdf

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Verbania, Stresa, l'Isola Madre sul lago Maggiore ma anche T orino e altre località del Piemonte si sono trasformate in pezzi Islanda e Iole Far Oer per le riprese del tv movie 'Der Feind meines Feindes/Il nemico del mio nemico' che vede il noto attore austriaco Hans Sigl vestire nuovamente i panni dell'ex avvocato Klaus Burg, già protagonista de 'Flucht Durchs Hollental".

Un mese di lavorazione per una coproduzione tra ZDF di FictionMagnet GmbH, ndF Berlin GmbH e l'italiana Viola Film, con il contributo del Ppr Fesr Piemonte 2014-2020 - bando "Piemonte Film TV Fund" e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La regia è di Marcus O. Rosenmüller e la sceneggiatura di Hans-Hinrich Koch. Nel cast anche Orso Maria Guerrini.

In questo nuovo capitolo, Klaus Burg e la figlia 18/enne Alina (Sofia Eifertinger) fanno parte di un programma di protezione testimoni e si sono ricostruiti una nuova vita in un villaggio di pescatori in Islanda, dove però vengono rintracciati e minacciati dalla mafia. Il padre deve quindi lasciare la figlia per raggiungere un misterioso personaggio che lo attende proprio sul Lago Maggiore. A Verbania le riprese si sono svolte perlopiù in ville (pubbliche e private), le riprese hanno anche interessato l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle, e alcuni siti di Torino tra cui Palazzo Cisterna, il locale Mad Dog Club, il palazzo 'Le Torri' di corso Tazzoli, i comuni di Bagnolo, Coazze e Villastellone.

In particolare, a Bagnolo sono state realizzate scene in esterna che nel film risultano ambientate nell'arcipelago delle Far Oer, mentre l'esterno del Rifugio Fontanamura di Coazze è diventato un pezzo di Islanda.Borgo Cornalese, a Villastellone,.

è stato il set per interni ma anche per un altro esterno che nel film risulta in Calabria. (ANSA).