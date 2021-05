Archivissima in forma ibrida, dal vivo e online,dal 4 giugno

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Quest'anno 'Archivissima', unico festival dedicato alla valorizzazione dei patrimoni archivistici, in programma dal 4 al 9 giugno, sarà in forma ibrida, dal vivo e anche in digitale, "come fu -spiega l'ideatore di Archivissima e ad di Promemoria, Andrea Montorio - la coraggiosa edizione dell'anno scorso, il cui successo ha dimostrato l'interesse crescente per questo immenso patrimonio di conoscenza della storia delle persone, di successi e di sconfitte dalle quali ripartire. Abbiamo infatti registrato 125.000 utenti unici e 207.000 visualizzazioni".

Archivissima 2021, la quarta, avrà come tema '#generazioni' e aprirà, il 4 giugno con la sesta edizione della Notte degli Archivi con una manifestazione in presenza al Polo del '900, dove è anche allestita la mostra Philum-Generazioni d'archivio, e in molti dei 300 archivi italiani che prendono parte quest'anno al festival, circa il doppio dell'anno scorso.

Chiuderà il 9, nella Giornata internazionale degli archivi.

"Archivissima - aggiunge Alessandro Bollo, direttore del Polo - è un festival davvero speciale, che porta le persone a scoprire il lato più intimo e 'umano' degli archivi, che raccolgono, di fatto, la storia della creatività umana. Qui gli archivi si spogliano del loro lato più polveroso e nozionistico per parlare di cose molto reali e spesso attualissime. Ci rivolgiamo soprattutto agli under 35 italiani e ai ricercatori, ma di fatto a tutti". Nel corso della Notte degli Archivi, molti degli enti e aziende che hanno aderito, come Intesa Sanpaolo, Lavazza, Reale Mutua, Fondazione Ordine del Mauriziano, hanno organizzato manifestazioni e incontri online e in presenza. (ANSA).