Vaccini: musiche Conservatorio in attesa dose al rettorato

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Un concerto mentre si aspetta di essere vaccinati. Con le musiche di Shubert eseguite da un quartetto d'archi, ha preso il via oggi nel cortile del rettorato, 'Musica InAttesa', il progetto del Conservatorio Statale di Musica 'Giuseppe Verdi' e dell'Università di Torino che prevede un programma di esecuzioni musicali dal vivo per allietare i cittadini in attesa di ricevere la propria dose al Centro Vaccinale del Rettorato di UniTo.

"La musica è parte integrante della nostra esperienza di vita - sottolinea il rettore Stefano Geuna -, ci accompagna nei momenti più importanti e la vaccinazione anti Covid 19 è uno di questi.

Con questa collaborazione con il Conservatorio abbiamo l'occasione di contaminare la più straordinaria scoperta della scienza contemporanea e il linguaggio artistico forse più emozionale, con l'ambizione di cementare un piacevole ricordo".

Per il direttore generale dell'Asl Città di Torino, Carlo Picco, il centro vaccinale in rettorato "è una testimonianza dell'alleanza che abbiamo stretto e la musica che oggi ascoltiamo, insieme alle persone che sono in attesa del vaccino, rappresenta un segnale di rinascita". (ANSA).