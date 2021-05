Nuovo store Cioccolatitaliani a Torino, fino 20 assunzioni

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Nata nel 2009 da un'idea della famiglia Ferrieri e dopo aver aperto 49 punti vendita in Italia e all'estero, Cioccolatitaliani, la catena di store dolciari dall'anima piemontese, è arrivata a Torino. Grazie all'apertura del nuovo punto vendita nel cuore della città, l'azienda ha potuto assumere, pur in un periodo difficile a causa della pandemia, 7 persone, "ma a regime - ricorda il Ceo Vincenzo Ferrieri - nei nostri store ne lavorano 20 e non appena la situazione si normalizzerà, contiamo di procedere come abbiamo fatto negli altri locali".

Tra i fornitori del punto vendita, Gobino, Silvio Bessone, il primo grossista di cioccolato della catena, e la Selmi Group di Pollenzo come azienda produttrice delle famose fontane di cioccolato. "Torino - sottolinea Ferrieri - rappresenta l'eccellenza del cioccolato in Italia e per noi aprire qui è un traguardo ambizioso e allo stesso tempo un ringraziamento alla città che ci ha ispirato. Al Piemonte dobbiamo parte della nostra storia - precisa -, è qui che abbiamo sviluppato le nostre iconiche fontane di cioccolato". (ANSA).