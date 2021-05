Museo Lombroso: striscione a Torino, no a talebani storia

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "I musei non si toccano, no ai talebani della storia" è lo striscione affisso questa mattina sulla facciata del Museo Lombroso, a Torino, dopo che il senatore Saverio De Bonis ha scritto al ministro Franceschini per chiederne la chiusura. L'iniziativa è di Torino Tricolore ed è soltanto l'ultima presa di posizione a favore del museo.

Non è la prima volta che il 'museo di antropologia criminale Cesare Lombroso' si trova al centro di polemiche. Il nome che porta è quello di un medico dell'Ottocento considerato il padre fondatore di teorie che accostano la vocazione delinquenziale di un soggetto alle sue caratteristiche anatomiche. Roba che da tempo è stata gettata nel cestino delle pseudoscienze, tanto che gli stessi curatori del museo ricordano che non si tratta di un omaggio, ma di un tentativo di "fornire al visitatore gli strumenti concettuali per comprendere come e perché questo personaggio così controverso formulò l'idea dell'atavismo criminale, e quali furono i suoi errori". Tutto inutile, secondo quell'ampia porzione di contestatori (comitati e pagine Facebook si sprecano) che considerano il 'Lombroso' un rigurgito di razzismo contro il Mezzogiorno d'Italia. (ANSA).