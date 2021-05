Go Goals Together, mostra di Sabrina Rocca al Campus Onu

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - In un momento ancora difficile e incerto, durante il quale viaggiare non è una prospettiva così scontata, Sabrina Rocca riesce a portarci lontano con la mostra allestita al Campus Onu a Torino. Senza uscire dai confini della città ci troviamo catapultati in una zona altra, in un luogo che ne racchiude tanti, come la popolazione di tante e diverse origini che lo frequenta. Con la mostra Go Goals Together, dal 27 maggio al 17 luglio, l'artista affronta il tema dei Sustainable Development Goals, i 17 obiettivi interconnessi definiti dall'Onu nell'Agenda 2030 per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti.

Sabrina illustra i 17 obiettivi con il suo segno pop, ritraendo quasi sempre bambini che, nella loro innocenza, si fanno portavoce di un pensiero globale e inclusivo. Rocca non si accontenta solo di farci uscire dalla nostra comfort zone portandoci letteralmente in giro per il mondo all'interno del Campus Onu, ma ci mette di fronte agli obiettivi sottoscritti dai 193 Paesi per realizzare un mondo più a misura d'uomo, sottolineando così che, esattamente come nel caso di questa pandemia da Covid-19, i risultati si raggiungono soltanto con l'impegno collettivo. (ANSA).