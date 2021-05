Fuga di gas a Torino, traffico precollina in tilt per ore

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Sono stati riaperti in serata corso Casale e il ponte di corso Regina Margherita, a Torino, chiusi nel pomeriggio a causa di una fuga di gas nei pressi di Parco Michelotti. Notevoli i disagi, con il traffico automobilistico che è andato in tilt nella zona della pre collina torinese.

Alcune vie limitrofe al passaggio dei pedoni sono state delimitate con i nastri rossi e bianchi anche alcune vie limitrofe al passaggio dei pedoni. Gli agenti della polizia municipale hanno deviato il traffico, paralizzato fino a corso Moncalieri.

L'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici per riparare la fuga di gas è durato oltre 4 ore e il traffico è stato dirottato dalla polizia municipale anche su lungo Po Antonelli, causando code e disagi anche in questa zona. (ANSA).