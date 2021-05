Coppa Italia: niente festa,tifosi Juve rispettano coprifuoco

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Coprifuoco rispettato dai tifosi della Juventus che non festeggiano la vittoria di questa sera in Coppa Italia contro l'Atalanta. Piazza San Carlo, cuore di Torino, da sempre punto di ritrovo per festeggiare le vittorie di bianconeri e granata è rimasta deserta. Solo le forze dell'ordine a controllare che non ci sia chi trasgredisce alle misure antiCovid.

Anche per le strade e nei corsi principali non si sentono clacson e non c'è il consueto carosello di auto. Nemmeno quelle poche bandiere come era avvenuto la scorsa estate alla vittoria dello scudetto. Forse non solo per le restrizioni, ma anche per una stagione che i fan speravano migliore. (ANSA).