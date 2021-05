Cirio, montagne Piemonte Covid-free entro metà giugno

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Il Piemonte rende Covid-free i borghi di montagna, in analogia con le isole. Lo ha confermato il governatore Alberto Cirio, per cui "l'obiettivo è mettere in sicurezza le montagne entro metà giugno. I Comuni interessati sono stati divisi in due fasce: quelli con priorità alta, dove la vaccinazione a tappeto partirà subito, sono 218 con 120 mila residenti, 110 mila dei quali vaccinabili. Escludendo i già vaccinati, restano 71.349 persone da vaccinare. Siamo la prima Regione che rende le sue montagne Covid-free. Abbiamo fatto una proposta al Governo; oggi ho sentito il generale Figliuolo, che ha dato il suo assenso".

"In questi Comuni - ha detto Cirio - andremo a vaccinare con un meccanismo inverso rispetto a quello normale: saranno cioé le aziende sanitarie di riferimento a invitare direttamente i soggetti per fare la vaccinazione".

"Contiamo così - ha aggiunto - di riuscire sotto il profilo sanitario a mettere in sicurezza questi abitanti, e sotto il profilo turistico a rassicurare chi vuole venire in vacanza sul fatto che le nostre montagne sono senza Covid".

Il primo Comune a partire sarà Alagna, in alta Valsesia, che organizzerà la vaccinazione dei suoi residenti e di quelli dell'area in modo autonomo. Verificati i requisiti sanitari, la Asl si limiterà a consegnare le dosi, che saranno 1.800.

Dove non sarà possibile procedere nello stesso modo, la Asl chiamerà le persone da vaccinare nell'hub regionale più vicino.

(ANSA).