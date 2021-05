Calcio: Cairo, Nicola ha ridato entusiasmo al Torino

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Nicola ha ridato motivazioni ed entusiasmo al Torino, ha fatto una bellissima rincorsa". Il presidente Urbano Cairo si complimenta con il suo allenatore per la salvezza conquistata con una giornata di anticipo. "Quando fai 14 punti nel girone di andata non è facile - aggiunge il patron granata - Adesso dobbiamo finire il campionato, poi incontrarci e parlare".

Ai microfoni di Radio 24, Cairo ha anche parlato del futuro di capitan Belotti. "Il nostro direttore sportivo, Davide Vagnati, sta già parlando con il suo procuratore e lo devo fare anche io. Dobbiamo capire bene quello che vuole lui e quello che vogliamo noi". L'obiettivo è non ripetere le difficoltà, e gli errori, delle ultime due stagioni. "Questo non è il momento di parlare e di fare proclami - conclude Cairo - dobbiamo prima di tutto fare le scelte giuste e poi lavorare sotto traccia per fare gli innesti che servono e ricominciare con grande energia e voglia di fare bene. Lo meritano tutti, a cominciare dai tifosi che quest'anno, a causa del Covid, ci sono mancati moltissimo".

