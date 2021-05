5x1000, onlus Forma cerca testimonial

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Metterci la faccia per un ospedale a misura di bambino. L'associazione Forma cerca testimonial che prestino il loro volto per promuovere il 5 per mille a favore dei piccoli pazienti dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Partecipare è semplice, basta aggiungere alla propria foto profilo di Facebook il motivo di Forma Onlus, una cornice gialla e blu con il logo della Fondazione, taggare @Forma Onlus Torino e inviare l'immagine via mail o Whatsapp. Forma costruirà poi un grande collage con tutti i testimonial della Fondazione, che verrà pubblicato al termine dell'iniziativa.

Ogni ambasciatore contribuirà alla promozione della campagna "per un ospedale sempre più a misura di bambino, che cresce anno dopo anno, proprio grazie alle migliaia di persone che forniscono il loro sostegno". Lo scorso anno, oltre 5 mila persone hanno destinato il loro 5 per mille a Forma contribuendo alla realizzazione dei progetti al Regina Margherita, in particolare la ristrutturazione del reparto di Nefrologia e Gastroenterologia. I dettagli per partecipare alla campagna si trovano sul sito della Fondazione. (ANSA).